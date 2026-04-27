Only Wine 2026 chiude con record di presenze | a Città di Castello la nuova generazione del vino fa il pieno

Si è conclusa la tredicesima edizione di Only Wine a Città di Castello, con un numero di visitatori superiore alle precedenti edizioni. La manifestazione si è svolta all’interno di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, dedicata ai giovani vignaioli e alle piccole cantine. Durante l’evento, sono stati registrati ingressi record e un grande entusiasmo tra i partecipanti, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni del settore vinicolo.

Numeri da record, entusiasmo alle stelle e un futuro a suon di tintinnar di calici. Si è chiusa con un bilancio straordinario la tredicesima edizione di Only Wine, la manifestazione dedicata ai giovani vignaioli e alle piccole cantine che, nella suggestiva cornice di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Il Salone del Mobile chiude con un “record” mondiale: oltre 316mila presenze nonostante guerre e daziMilano – Chi “gufava“ è stato sconfitto, perché a dispetto della situazione geopolitica, dei dazi, delle guerre, delle rotte aeree difficoltose, il... Vyni 2026 punta in alto: record di presenze per la manifestazione dedicata al vino e al vinileReggio Emilia, 20 aprile 2026 – Due giorni, quattro piazze e un centro storico gremito, che fa ben sperare per gli eventi a venire. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Città di Castello si prepara a Only Wine: il vino dei giovani torna protagonista; Only Wine, edizione 2026. Il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine; Only Wine 2026: al via la tredicesima edizione tra degustazioni, masterclass e novità dal mondo del vino.; Only Wine: +40% di presenze a Salone giovani produttori e piccole cantine. Taglio del nastro a Only Wine 2026: degustazioni, masterclass ed eccellenze internazionaliSu il sipario su Only Wine 2026. Sabato 25 aprile a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio è stata inaugurata la 13esima edizione del Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine con il tradizionale t ... corrieredellumbria.it Only Wine 2026, giovani vignaioli protagonisti da fareA Città di Castello il salone tra Italia e mondoTorna tra le colline dell’Alta Umbria Only Wine, il salone dedicato ai giovani produttori e alle piccole cantine, giunto alla sua XIII edizione. umbriaoggi.it A Città di Castello, la XII edizione di Only wine Festival Citta' di Castello, il Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine, nella splendida cornice di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio. Le piccole cantine sono la spina dorsale del comparto vitivinicolo in Umbri - facebook.com facebook