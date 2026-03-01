Incidente mortale a Torre a Mare il processo e la decisione del giudice | assolti due imputati

Due uomini, un 35enne inglese e un 53enne di Mola di Bari, sono stati assolti dal Tribunale di Bari dall’accusa di omicidio colposo. La vittima, un uomo di Corato, aveva perso la vita il 30 luglio 2014 dopo aver trascorso una settimana in coma a seguito di un incidente sulla Statale 16. La decisione è stata comunicata in aula e riguarda il procedimento legale in corso.

Sono stati assolti dal Tribunale di Bari un 35enne inglese e un 53enne di Mola di Bari accusati dell'omicidio colposo di Luigi Marcone, uomo originario di Corato che perse la vita il 30 luglio del 2014 dopo aver trascorso una settimana in coma a seguito di un incidente avvenuto sulla Statale 16.