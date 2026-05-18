Villa Vittoria Cultura si riparte Fittante | Continuità e innovazione

A Firenze, Villa Vittoria Cultura torna con una programmazione che si estende da maggio a fine settembre, con circa 20 appuntamenti in programma. La rassegna, ideata da Giovanni Fittante, riprende dopo una pausa e si basa su una combinazione di continuità e innovazione. Negli ultimi sei anni, l'organizzatore ha promosso un totale di 170 eventi nel quartiere di viale Strozzi, segnando un momento di ripresa per le attività culturali della zona.

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FIRENZE Circa 20 date da maggio a fine settembre: torna Villa Vittoria Cultura, la rassegna ideata da Giovanni Fittante, che ha già organizzato negli ultimi 6 anni 170 eventi in viale Strozzi. Due parole per descrivere l’edizione 2026? "Continuità e innovazione. Villa Vittoria Cultura vuole essere un laboratorio culturale libero ed indipendente, un vero punto di riferimento per la città, dove la cultura è sostanza, non solo forma. Il calendario sarà eclettico: passeremo dal Rinascimento di Eleonora di Toledo, raccontata da Giovanna Dolfi, al mondo della radio con Pierluigi Picerno, Gianluca Tenti e un ospite d’eccezione come Carlo Conti, a "Tre anime in cammino" di Antonio Degl’Innocenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Villa Vittoria Cultura, si riparte. Fittante: "Continuità e innovazione" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stefano Parri si ricandida: "Noi continuità e innovazione"Lo aveva annunciato nell’occasione dell’ultima Mostra del Tartufo ed ora è arrivata la conferma: il sindaco uscente Stefano Parri, 51 anni, correrà... Andrea Martella rilancia a Rialto: «Venturini è la continuità. Serve innovazione e cambiamento»Centinaia in Pescheria per l'intervento del candidato del centrosinistra, che ribadisce le parole d'ordine della sua campagna. Villa Vittoria Cultura, si riparte. Fittante: Continuità e innovazioneFIRENZECirca 20 date da maggio a fine settembre: torna Villa Vittoria Cultura, la rassegna ideata da Giovanni Fittante, che ha già organizzato negli ultimi 6 anni 170 eventi in viale Strozzi. Due paro ... lanazione.it A Villa Vittoria Cultura la monografia dedicata a Gianfranco MelloFirenze, 26 giugno 2025 – A Villa Vittoria Cultura, la rassegna ideata da Giovanni Fittante a Firenze, c'è un nuovo appuntamento con l'arte e con uno dei pittori più raffinati del Novecento: il 2 ... lanazione.it