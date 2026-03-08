Andrea Martella rilancia a Rialto | Venturini è la continuità Serve innovazione e cambiamento

Nella serata di sabato 7 marzo, alla Pescheria di Rialto, si è tenuto il primo evento di lancio della campagna elettorale di Andrea Martella, candidato sindaco del centrosinistra a Venezia. L’evento ha visto la presenza di Martella, che ha ribadito l’importanza di mantenere la continuità con Venturini, sottolineando la necessità di innovare e cambiare. La serata ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali presenti all’appuntamento.

Nella serata di sabato 7 marzo si è tenuto, alla Pescheria di Rialto, quello che era di fatto un primo evento di lancio della campagna elettorale di Andrea Martella, candidato sindaco del centrosinistra, nel centro di Venezia. Di nuovo centinaia di persone, come era stato nei precedenti eventi a Mestre, e parole nette da parte del candidato. «Il centrodestra ha scelto, con Venturini, la continuità più totale con gli undici deludenti anni di Brugnaro.

Brugnaro: «Dopo di me Simone Venturini. Luca Zaia ottimo collegamento tra Venezia e Roma. Martella? È il vecchio che torna»Alla prima settimana di Quaresima, Venezia attende che il centrodestra batta un colpo: chi sarà il candidato sindaco alle elezioni del 24 e 25...

