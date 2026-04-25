Stefano Parri si ricandida | Noi continuità e innovazione

Il sindaco uscente di 51 anni ha confermato la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative, annunciata inizialmente durante l’ultima Mostra del Tartufo. Con la lista intitolata Patto per Sant’Angelo in Vado 2, intende portare avanti un progetto che combina continuità e innovazione. La sua decisione è stata ufficializzata dopo l’annuncio pubblico fatto in quella occasione.

Lo aveva annunciato nell’occasione dell’ultima Mostra del Tartufo ed ora è arrivata la conferma: il sindaco uscente Stefano Parri, 51 anni, correrà alle prossime amministrative alla guida della lista Patto per Sant’Angelo in Vado 2.0. Al suo fianco in lista troviamo Nicola Amatori, Cristina Brincivalli, Anna Maria Corradi, Hasnaa Chihab, Fabio Gostoli, Alessandra Ingegni, Roberta Massani, Alice Pasquali, Andrea Paleani, Andrea Pigrucci, Ezio Piai ed Elia Ugolini. "In questo quinquennio abbiamo costruito un percorso concreto di rinnovamento per la comunità vadese – spiega Parri – fatto di risultati, investimenti e miglioramento dei servizi. Oggi ci presentiamo con una squadra rinnovata, capace di unire esperienza amministrativa e nuove competenze, per proseguire con determinazione il lavoro avviato nel 2020.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stefano Parri si ricandida: "Noi continuità e innovazione" Notizie correlate Dalla maggioranza al centrodestra, Merenda passa a Noi Moderati e si ricandidaUn altro esponente della maggioranza dell'ex sindaco Falcomatà lascia il centrosinistra per approdare alla coalizione di centrodestra. Comunali, dalla maggioranza al centrodestra: Merenda passa a Noi Moderati e si ricandidaUn altro esponente della maggioranza dell'ex sindaco Falcomatà lascia il centrosinistra per approdare alla coalizione di centrodestra.