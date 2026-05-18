Villa Sola Cabiati un gioiello sul Lago di Como tra arte e quiete assoluta

Villa Sola Cabiati si trova sul Lago di Como ed è conosciuta per la sua architettura e il contesto tranquillo. Si tratta di una residenza storica circondata da un parco e affacciata sul lago. La villa ha una storia che risale a diversi secoli fa, con modifiche e restauri nel corso del tempo. È situata in una zona che attrae molti visitatori, grazie alla sua posizione e al paesaggio circostante. La villa è anche inserita in un'area ricca di altre ville e luoghi di interesse lungo il lago.

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Su ogni ramo del Lago di Como esistono luoghi da cartolina, meraviglie incastonate nel paesaggio che attirano gli sguardi dei turisti da ogni parte del mondo. A Tremezzo, una location famosa è Villa Sola Cabiati, oasi di benessere del circuito dell’hotellerie di lusso. Non è soltanto una dimora storica trasformata in meta a cinque stelle, ma un esempio quasi intatto di residenza nobiliare lombarda del Settecento, costruita per rappresentare status, gusto estetico e potere culturale. La villa sorge lungo la sponda occidentale del lago, in una posizione privilegiata che offre uno scorcio di Bellagio e una vista panoramica delle Prealpi Luganesi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Villa Sola Cabiati, un gioiello sul Lago di Como tra arte e quiete assoluta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Villa Liberty sul Lago di Como: eleganza senza tempo tra storia e naturaImmersa nella quiete del Lago di Como, è in vendita un’elegante villa storica in stile Liberty, perfettamente restaurata e circondata da un... Villa Carlotta, il tempo ritrovato sul lago di Como tra giardini e cartolineC’è un momento, a Villa Carlotta, in cui il tempo smette di correre e si lascia sfogliare, come le pagine di un album. Villa Sola Cabiati, storia di una dimora-museo che ha incantato il poeta Giuseppe Parini (ma anche Taylor Swift)La storia di Villa Sola Cabiati inizia nel XVI secolo, anno della sua edificazione. Fu acquisita dai Duchi Serbelloni nel XVIII secolo e ampliata seguendo lo stile Neoclassico dell'epoca. In questa ... vogue.it Il Grand Hotel Tremezzo riapre E’ Villa Sola Cabiati il nuovo gioielloL’icona per antonomasia della Belle Epoque sul lago di Como, il Grand Hotel Tremezzo, il cinque stelle lusso che ammaliò la Divina Greta Garbo e che domani - lunedì 6 marzo - riparte per un’altra ... laprovinciadicomo.it