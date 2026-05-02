A Villa Carlotta, sul lago di Como, il visitatore può immergersi in un’atmosfera in cui il tempo sembra rallentare, lasciando spazio a un’esperienza fatta di giardini curati e scorci pittoreschi. Tra piante esotiche e architetture storiche, si attraversano spazi che sembrano usciti da una cartolina, offrendo un ricordo vivido di un luogo che invita alla quiete. In questo contesto, il ritmo della giornata si distende, permettendo di assaporare ogni dettaglio.

C’è un momento, a Villa Carlotta, in cui il tempo smette di correre e si lascia sfogliare, come le pagine di un album. Accade tra le sale della dimora sul lago di Como e i sentieri del giardino, dove la stagione 2026 prende forma come un racconto stratificato: fatto di fioriture, di arte, ma anche di memorie leggere come carta. Le cartoline: racconti in miniatura che attraversano il tempo. Qui il viaggio comincia da un gesto semplice: osservare una cartolina. Ma basta avvicinarsi un po’ per capire che non si tratta solo di immagini. Fino all’8 dicembre 2026, la mostra “Saluti da Villa Carlotta. Souvenir di carta, memorie in viaggio” trasforma questi piccoli oggetti in veri e propri dispositivi narrativi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Villa Carlotta, il tempo ritrovato sul lago di Como tra giardini e cartoline

Lacul Como | part I | Villa del Balbianello, Villa Carlotta, Menaggio, Bellagio

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