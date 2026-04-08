Villa Liberty sul Lago di Como | eleganza senza tempo tra storia e natura

Sul lago di Como è in vendita una villa storica in stile Liberty, restaurata e circondata da un ampio parco privato. La proprietà si trova immersa nella quiete della zona e rappresenta un esempio di architettura elegante e d’epoca. La villa si distingue per il suo stile e la posizione, offrendo un’atmosfera di tranquillità e fascino storico.

Immersa nella quiete del Lago di Como, è in vendita un’elegante villa storica in stile Liberty, perfettamente restaurata e circondata da un rigoglioso parco privato. La proprietà, che si estende su oltre 4.000 metri quadrati di verde punteggiato da alberi secolari, rappresenta una rara. 🔗 Leggi su Quicomo.it Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, dal 15 al 17 maggio tra Cernobbio e il Lago di ComoDal 15 al 17 maggio 2026, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este tornerà ad animare Cernobbio e le sponde del Lago di Como, celebrando quasi un secolo... Sul Lago di Como un’esperienza autentica tra natura e formaggiC’è un modo genuino per scoprire i sapori della montagna e vivere il territorio del Lago di Como: si chiama “Degusta Deviscio”, l’esperienza ideata... Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics Si parla di: Da Hokusai a Pericoli: il cibo per la mente nelle gita fuori porta a Pasqua e Pasquetta. Villa Bernasconi, un gioiello Liberty sul Lago di ComoLe dimore storiche sul Lago di Como sono una delle meraviglie d’Italia e Villa Bernasconi va citata tra i gioielli in stile Liberty della zona di Cernobbio. Fu commissionata da Davide Bernasconi, ... dilei.it I segreti di Villa Rusconi-Clerici, stile liberty e vista meravigliosa sul lagoAffacciamoci sulle sponde del lago Maggiore, nel punto più occidentale del Golfo di Borromeo, dove il fiume Toce mescola le sue acque con quelle lacustri: è qui che sorge la città di Verbania, un ... dilei.it