Francis Kaufmann, accusato dell’omicidio di una donna e di una bambina a Villa Pamphili, ha rifiutato il ricovero in ospedale. La corte ha deciso che dovrà trascorrere un mese in un reparto psichiatrico, poiché al momento non è in grado di partecipare al processo. La decisione è stata presa in relazione alla sua capacità di sostenere l’udienza.

Francis Kaufmann, l’uomo che uccise la compagna e la figlioletta a Villa Pamphili, dovrà stare un mese in un reparto psichiatrico perché al momento non è capace di partecipare al processo. Avrebbe un disturbo psicotico acuto e transitorio che necessita di cure. Lo ha stabilito la Corte d’Assise della Capitale. Ma c’è una novità: l’americano ha rifiutato il ricovero e cosi tiene sotto scacco la giustizia per un fatto di cronaca gravissimo. Per la parte civile simula. Secondo Roberta Bruzzone, criminologa e consulente della parte civile, Francis Kaufmann simula perché vuole evitare l’ergastolo. La criminologa sostiene che, ” stia fingendo una condizione psichiatrica (attraverso deliri grotteschi e identità multiple) proprio per ottenere l’infermità mentale ed evitare il carcere”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Delitto di Villa Pamphili, Kaufman rifiuta il ricovero in ospedale: la giustizia è sotto scacco

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