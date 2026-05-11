Delitto di Villa Pamphili Kaufman rifiuta il ricovero in ospedale | la giustizia è sotto scacco
Francis Kaufmann, accusato dell’omicidio di una donna e di una bambina a Villa Pamphili, ha rifiutato il ricovero in ospedale. La corte ha deciso che dovrà trascorrere un mese in un reparto psichiatrico, poiché al momento non è in grado di partecipare al processo. La decisione è stata presa in relazione alla sua capacità di sostenere l’udienza.
Francis Kaufmann, l’uomo che uccise la compagna e la figlioletta a Villa Pamphili, dovrà stare un mese in un reparto psichiatrico perché al momento non è capace di partecipare al processo. Avrebbe un disturbo psicotico acuto e transitorio che necessita di cure. Lo ha stabilito la Corte d’Assise della Capitale. Ma c’è una novità: l’americano ha rifiutato il ricovero e cosi tiene sotto scacco la giustizia per un fatto di cronaca gravissimo. Per la parte civile simula. Secondo Roberta Bruzzone, criminologa e consulente della parte civile, Francis Kaufmann simula perché vuole evitare l’ergastolo. La criminologa sostiene che, ” stia fingendo una condizione psichiatrica (attraverso deliri grotteschi e identità multiple) proprio per ottenere l’infermità mentale ed evitare il carcere”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Notizie correlate
Femminicidi Villa Pamphili, per Kaufman “incapacità temporanea di stare in giudizio”Il processo per i terribili delitti di Villa Doria Pamphili si è fermato davanti a un muro di silenzi e visioni mistiche.
“La bimba sembrava svenuta”, i 4 testimoni che testimonieranno al processo contro Francis Kaufman per gli omicidi di Villa Pamphili“Sembrava non avesse i sensi perché le gambe le penzolavano e anche la testa era priva di sostegno, penzolava anche lei”.
Argomenti più discussi: Perché è stato sospeso il processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili; Delitti Villa Pamphili, Kaufmann andrà in una struttura psichiatrica: processo sospeso; Delitti di Villa Pamphili, processo sospeso per Kaufmann: l'americano va in struttura psichiatrica; Delitto di Villa Pamphili: Sospeso il processo per duplice femminicidio a carico di Francis Kaufmann, lo pseudo-regista americano dal passaporto falso che truffò il MiC per 863mila euro.
Questa sera, martedì 21 aprile, in prima serata su Italia1, la nostra Nina Palmieri vi aspetta con Le Iene presentano: Il Verdetto Tre casi di cronaca raccontati dall’inizio alla fine, senza opinioni, solo fatti. Segnatevi gli orari: 21.15 delitto di Villa Pamphili facebook
? PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LE IENE! Martedì 21 aprile vi aspetta una nuova puntata de Le Iene presentano: Il Verdetto con Nina Palmieri e Alessia Rafanelli. In questa puntata affronteremo tre casi di cronaca: il delitto di Villa Pamphili, il delitto di x.com
Delitto di Villa Pamphili: Sospeso il processo per duplice femminicidio a carico di Francis Kaufmann, lo pseudo-regista americano dal passaporto falso che truffò il MiC per ...La psicologa forense e perito della parte civile nel processo Kaufmann ci aveva visto lungo sull'assassino di Villa Pamphili: Rexal Ford punta alla sospensione del processo, ma è consapevole di quel ... mowmag.com