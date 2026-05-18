Villa Greppi in festa L’Ala Est apre al pubblico

A Villa Greppi, a Monticello Brianza, si è svolto recentemente il taglio del nastro per l’apertura dell’Ala Est al pubblico. L’evento ha attirato numerosi visitatori che hanno potuto entrare nelle nuove aree della villa. La cerimonia è stata accompagnata da un piccolo rinfresco e da interventi delle autorità locali. La struttura, che comprende ora spazi accessibili al pubblico, fa parte di un progetto di valorizzazione e recupero di questa storica residenza.

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MONTICELLO BRIANZA (Lecco) A Villa Greppi un attesissimo taglio del nastro ha aperto al pubblico il piano terra dell’Ala Est della dimora storica, primo importante traguardo di un progetto di ristrutturazione dell’intero edificio, che ha trovato i necessari finanziamenti e che, entro fine anno, vedrà la conclusione di altre due fasi. Gli spazi recuperati e restituiti alla fruizione del pubblico ospitano il prezioso Fondo Iconografico Greppi, la raccolta dei disegni di Alessandro Greppi, appassionato e finissimo disegnatore, vissuto tra 1828 e 1918, che ha lasciato un patrimonio di 2.237 disegni e schizzi in fogli sciolti, 126 album, taccuini e diari illustrati e 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villa Greppi in festa. L’Ala Est apre al pubblico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La villa di Antonelli apre al pubblico: come e quando visitarlaDomenica 17 maggio 2026, a partire dalle 15, su turni, la delegazione Fai di Novara propone una visita guidata alla villa di famiglia di Alessandro... Apre per la prima volta al pubblico Villa Pestarini: il capolavoro di Franco Albini a MilanoDal 20 al 26 aprile 2026, Alcova torna per la sua undicesima edizione, articolandosi su due siti straordinari che, ciascuno a modo proprio, incarnano... Villa Greppi: l'ala est apre le porte al termine del restauroFinalmente l’ala est di Villa Greppi apre le sue porte! Un’inaugurazione attesa da tanti e fatta in grande stile con gli addetti ai lavori e gli amministratori locali. Nella mattinata di sabato 16 mag ... casateonline.it Villa Greppi: il punto di vista degli studenti sull'EuropaUna serata che ha visto una ventina di studenti provenienti da quattro diverse scuole secondarie superiori del territorio raccontare al ... casateonline.it