La villa di Antonelli apre al pubblico | come e quando visitarla
Domenica 17 maggio 2026, alle 15, la delegazione Fai di Novara organizza una visita guidata alla villa di famiglia dell’architetto Alessandro Antonelli, situata in via Gattico 5 a Maggiora. La visita si svolgerà su turni durante il pomeriggio e sarà aperta al pubblico. La villa sarà accessibile in quella giornata, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere più da vicino l’edificio.
Domenica 17 maggio 2026, a partire dalle 15, su turni, la delegazione Fai di Novara propone una visita guidata alla villa di famiglia di Alessandro Antonelli, in via Gattico 5 a Maggiora. Un appuntamento per approfondire la figura dell’architetto e il contesto in cui si è formato il suo talento.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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La Villa natale di Alessandro Antonelli a Maggiora facebook
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