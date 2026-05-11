La villa di Antonelli apre al pubblico | come e quando visitarla

Da novaratoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026, alle 15, la delegazione Fai di Novara organizza una visita guidata alla villa di famiglia dell’architetto Alessandro Antonelli, situata in via Gattico 5 a Maggiora. La visita si svolgerà su turni durante il pomeriggio e sarà aperta al pubblico. La villa sarà accessibile in quella giornata, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere più da vicino l’edificio.

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Domenica 17 maggio 2026, a partire dalle 15, su turni, la delegazione Fai di Novara propone una visita guidata alla villa di famiglia di Alessandro Antonelli, in via Gattico 5 a Maggiora. Un appuntamento per approfondire la figura dell’architetto e il contesto in cui si è formato il suo talento.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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