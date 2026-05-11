La villa di Antonelli apre al pubblico | come e quando visitarla

Domenica 17 maggio 2026, alle 15, la delegazione Fai di Novara organizza una visita guidata alla villa di famiglia dell’architetto Alessandro Antonelli, situata in via Gattico 5 a Maggiora. La visita si svolgerà su turni durante il pomeriggio e sarà aperta al pubblico. La villa sarà accessibile in quella giornata, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere più da vicino l’edificio.

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