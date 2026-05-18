Villa Correr Agazzi | visita guidata gratuita

Domenica 24 maggio 2026 sarà possibile visitare gratuitamente Villa Correr Agazzi a Biverone di San Stino di Livenza. La villa, nella configurazione attuale, risale tra il 1687 e il 1691, quando la struttura originaria del tardo Cinquecento fu ristrutturata e ampliata dagli Agazzi. La visita guidata permette di scoprire le caratteristiche architettoniche e storiche del complesso, che si trova in una zona rurale e si affaccia su un giardino che circonda l’edificio.

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