Villa Correr Agazzi | visita guidata gratuita

Da veneziatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio 2026 sarà possibile visitare gratuitamente Villa Correr Agazzi a Biverone di San Stino di Livenza. La villa, nella configurazione attuale, risale tra il 1687 e il 1691, quando la struttura originaria del tardo Cinquecento fu ristrutturata e ampliata dagli Agazzi. La visita guidata permette di scoprire le caratteristiche architettoniche e storiche del complesso, che si trova in una zona rurale e si affaccia su un giardino che circonda l’edificio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica 24 maggio 2026 apre al pubblico Villa Correr Agazzi a Biverone di San Stino di Livenza. Il complesso, nella forma attuale, risale al periodo 1687–1691, quando la preesistente Casa di Sovrintendenza tardo-cinquecentesca fu ristrutturata e ampliata dagli Agazzi secondo il modello della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca, visita guidata nella dimora set della serie tv “Il Gattopardo”Sabato 9 maggio alle ore 17, visita esclusiva alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più...

Palazzetto Pisani: visita guidata gratuitaDomenica 24 maggio 2026 il Palazzetto Pisani apre al pubblico il suo Piano Nobile per l'intera giornata.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web