Villa Correr Agazzi | visita guidata gratuita
Domenica 24 maggio 2026 sarà possibile visitare gratuitamente Villa Correr Agazzi a Biverone di San Stino di Livenza. La villa, nella configurazione attuale, risale tra il 1687 e il 1691, quando la struttura originaria del tardo Cinquecento fu ristrutturata e ampliata dagli Agazzi. La visita guidata permette di scoprire le caratteristiche architettoniche e storiche del complesso, che si trova in una zona rurale e si affaccia su un giardino che circonda l’edificio.
Domenica 24 maggio 2026 apre al pubblico Villa Correr Agazzi a Biverone di San Stino di Livenza. Il complesso, nella forma attuale, risale al periodo 1687–1691, quando la preesistente Casa di Sovrintendenza tardo-cinquecentesca fu ristrutturata e ampliata dagli Agazzi secondo il modello della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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