Bottigliette ai vigili del fuoco | Caserma vietato bere l’acqua

Il comando dei vigili del fuoco di Ferrara ha annunciato il divieto di utilizzare l’acqua per scopi alimentari e per l’igiene personale all’interno della caserma. Questa decisione è stata presa dopo che le analisi ufficiali hanno riscontrato elevati livelli di ferro nelle tubature, che rendono l’acqua non potabile. Le bottigliette sono state distribuite ai vigili del fuoco, che non possono usare l’acqua di rubinetto.

"E’ stato imposto il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi alimentari e per l’igiene personale", così ha deciso il comando dei vigili del fuoco di Ferrara dopo che anche le analisi effettuate in via ufficiale hanno attestato alti valori di ferro nelle tubature e la non potabilità dell’acqua. Analisi che confermano quanto avevano denunciato nei giorni i sindacati dei vigili del fuoco che avevano commissionato test a loro spese ad un’azienda di campionamenti. Dai rilievi fatti dal laboratorio al quale si erano rivolti risultavano alte percentuali di ferro nell’acqua, che non poteva essere potabile. In questi giorni, su indicazioni del comando, sono state fornite bottigliette d’acqua al personale come alternativa al dispenser della mensa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bottigliette ai vigili del fuoco: "Caserma, vietato bere l’acqua" Notizie correlate Leggi anche: Nuova caserma dei vigili del fuoco: "Adesso servono tempi certi" Ex caserma dei vigili del fuoco, sgomberati gli occupanti abusivi: un denunciatoHa preso ufficialmente il via l’intervento di risanamento ambientale e messa in sicurezza dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco di viale Giulio... Una raccolta di contenuti Si parla di: Agrigento, Villaseta: bottiglia con benzina e due cartucce davanti ad un cantiere; Con una bottiglia di vetro minaccia due persone per ottenere denaro. Arrestato straniero a Salerno.