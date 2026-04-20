Archeofamily alle Catacombe di Villagrazia di Carini | i bambini diventano artigiani per un giorno
Domenica 26 aprile, presso le Catacombe di Villagrazia di Carini, si terranno i laboratori didattici organizzati da ArcheOfficina. Durante l’evento, i bambini avranno l’opportunità di partecipare a attività pratiche in cui potranno creare oggetti artigianali. L’iniziativa si svolge all’interno delle catacombe, un luogo ricco di storia e testimonianze archeologiche, e rappresenta una occasione per conoscere aspetti del passato attraverso esperienze pratiche.
Domenica 26 aprile alle Catacombe di Villagrazia di Carini tornano i laboratori didattici di ArcheOfficina. Un appuntamento pensato per le famiglie che desiderano trascorrere una mattinata diversa, coniugando la scoperta del patrimonio archeologico al divertimento creativo.La grande novità di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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