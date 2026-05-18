Video rubati a Stefano De Martino | iniziati gli accertamenti sui dispositivi sequestrati al tecnico indagato
Stamattina a Roma sono stati avviati gli accertamenti tecnici sui dispositivi sequestrati a un ex dipendente di una società di videosorveglianza. Il procedimento riguarda l’analisi di computer e account digitali, in relazione a un'indagine in corso. L’indagato è sospettato di aver sottratto e diffuso video privati che coinvolgono un noto showman e la sua ex fidanzata. Le verifiche tecniche sono state disposte per raccogliere elementi utili ai procedimenti giudiziari.
Sono iniziati, stamattina a Roma, gli accertamenti tecnici irripetibili sui dispositivi informatici e sugli account sequestrati a un ex dipendente di una società di videosorveglianza ritenuto colui che ha sottratto i video intimi che ritraggono lo showman Stefano De Martino e la sua ex fidanzata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Video rubati a Stefano De Martino: al via gli accertamenti sui dispositivi informatici
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