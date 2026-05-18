video rubati a de martino al via gli accertamenti sui dispositivi informatici

Stamattina a Roma sono iniziati gli accertamenti sui dispositivi informatici coinvolti nella vicenda dei video rubati a De Martino. Gli investigatori hanno prelevato e analizzato i computer e gli smartphone che si trovano sotto sequestro, con l’obiettivo di verificare l’origine e la provenienza dei contenuti sottratti. L’indagine è coordinata dalla procura e si concentra sull’identificazione dei responsabili e sulle modalità di accesso ai dispositivi. Le attività proseguiranno nelle prossime ore con ulteriori verifiche tecniche.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono iniziati, stamattina a Roma, gli accertamenti tecnici irripetibili sui dispositivi informatici e sugli account sequestrati a un ex dipendente di una società di videosorveglianza ritenuto colui che ha sottratto i video intimi che ritraggono lo showman Stefano De Martino e la sua ex fidanzata. L’uomo, infatto, viene ritenuto dagli inquirenti il “ tecnico infedele” che per primo ha sottratto e diffuso online i video intimi registrati dalle telecamere di sicurezza nella casa della ex compagna di Stefano De Martino. Le analisi forensi sono in corso nel Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Video rubati a Stefano De Martino: al via gli accertamenti sui dispositivi informatici

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