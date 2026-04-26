stefano de martino e i video intimi rubati indagato il tecnico della sicurezza

Un'indagine è stata avviata riguardo al furto di video intimi di Stefano De Martino. Il tecnico responsabile della manutenzione del sistema di videosorveglianza nell’abitazione dell’ex fidanzata del conduttore Rai è stato iscritto nel registro degli indagati. La polizia ha confermato che l’uomo lavora da diversi anni nel settore della sicurezza e che l’indagine è attualmente in corso per chiarire i dettagli della vicenda.

Importante svolta nel caso del furto dei video intimi di Stefano De Martino. Nei guai sarebbe finito il tecnico che per anni si è occupato della manutenzione del sistema di videosorveglianza installato nell’abitazione della famiglia di Caroline Tronelli, ex fidanzata del conduttore Rai. Stando a quanto emerso dalle indagini della Procura, l’uomo sarebbe riuscito ad accedere abusivamente alle telecamere interne della casa per registrare immagini private dell’ormai ex coppia. L’uomo, dipendente di una delle ditte incaricate del controllo dell’impianto, è accusato di accesso illecito a sistema informatico e diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito, reato comunemente definito revenge porn.🔗 Leggi su Dilei.it

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Stefano De Martino e i video hot rubati, indagato il tecnico della sicurezza

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