Sono stati pubblicati dettagli sui video rubati a una figura pubblica, con gli avvocati che annunciano l’avvio di azioni civili per ottenere risarcimenti. Secondo quanto comunicato, tutti i nominativi coinvolti saranno chiamati a rispondere di comportamenti illeciti attraverso richieste economiche significative. L’obiettivo principale è anche quello di fermare definitivamente la diffusione del materiale sottratto.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Tutti i nominativi individuati saranno destinatari di azioni civili risarcitorie, con richieste economiche particolarmente rilevanti per ogni singola condotta illecita, anche al fine di ottenere la cessazione definitiva della circolazione del materiale”. E’ quanto fanno sapere gli avvocati Angelo e Sergio Pisani in relazione all’indentificazione da parte della Polizia Postale di migliaia di persone che adesso sono a rischio denuncia, ritenuti responsabili di avere fatto circolare i video privati sottratti a Stefano De Martino e a Caroline Tronelli. “Anche il semplice inoltro di materiale intimo diffuso senza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Video rubati a De Martino, gli avvocati: “Al via le azioni civili risarcitorie”

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