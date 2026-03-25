gino paoli le ceneri disperse a boccadasse

Le ceneri di Gino Paoli, scomparso ieri all’età di 91 anni, saranno disperse sul lungomare di Boccadasse, quartiere di Genova. La decisione è stata comunicata dalla famiglia del cantautore, che ha scelto il luogo legato alla sua vita e alla sua carriera. La cerimonia si svolgerà nelle prossime ore, in forma privata.

Le ceneri di Gino Paoli, scomparso ieri all’età di 91 anni, saranno disperse in mare dal lungomare di Boccadasse, storico quartiere genovese molto caro al cantautore. Al momento non sono state rese note informazioni sui funerali, che potrebbero tenersi in forma strettamente privata, rispettando la massima riservatezza richiesta dalla famiglia. Il decesso è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, nella sua casa di Genova, nel Quartiere Azzurro, sulle alture tra Nervi e Quinto, da cui amava godere della vista sul mare: lo stesso mare dove verranno disperse le ceneri. La Pro Loco Maris Boccadasse, guidata dal presidente Cesare Pastorino, ha voluto ricordare Gino Paoli così in un necrologio: "I poeti come te restano immortali. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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