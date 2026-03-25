Gino Paoli, noto cantautore italiano, è morto all'età di 91 anni nella sua abitazione nel quartiere genovese del Quartiere Azzurro. La famiglia ha organizzato funerali privati e ha deciso di conservare le ceneri a Boccadasse, evitando eventi pubblici o cerimonie ufficiali. La sua scomparsa è stata comunicata senza dettagli sulla cerimonia funebre.

Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Gino Paoli, leggenda della musica italiana morto a 91 anni nella sua casa genovese nel Quartiere Azzurro, ha voluto un addio silenzioso e coerente con il suo stile riservato. I funerali si terranno giovedì 26 marzo in forma privata, senza camera ardente né eventi pubblici, come richiesto dalla famiglia per rispettare la privacy. L’annuncio segue la nota ufficiale: “Gino ci ha lasciato in serenità circondato dai cari”. Le ceneri saranno disperse sul lungomare di Boccadasse, il pittoresco quartiere genovese amato dal cantautore. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Gino Paoli: Funerali Privati e Ceneri a Boccadasse, Addio Discreto

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