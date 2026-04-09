Un’infrastruttura a 206 metri di profondità osserverà il mare profondo di Napoli | la novità
In vista della Giornata del Mare, che si celebra l’11 aprile, una nuova infrastruttura scientifica verrà installata nel mare di Napoli. Si tratta dell’Osservatorio profondo del Tirreno meridionale, una struttura posizionata a 206 metri di profondità. La Stazione Zoologica Anton Dohrn ha annunciato l’avvio dei lavori per l’installazione di questa infrastruttura permanente, dedicata all’osservazione del mare profondo della zona.
In occasione della Giornata del Mare, che si celebra il’11 aprile di ogni anno, la Stazione Zoologica Anton Dohrn annuncia la messa in opera e l’avvio dell’Osservatorio profondo del Tirreno meridionale (SPO-GoN), una nuova infrastruttura scientifica permanente installata a 206 metri di profondità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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