Viaggio nel tempo a Piove | visita agli ultimi casoni storici

A Piove di Sacco, alcuni dei casoni storici, costruiti con materiali semplici e poveri, sono ancora visibili lungo i canali. Questi rifugi, usati un tempo dai braccianti, rappresentano un patrimonio legato alle attività agricole della zona. La loro costruzione risale a epoche passate, quando i lavoratori rurali vivevano in queste strutture per seguire le colture stagionali. Oggi, alcuni di questi casoni sono stati preservati, offrendo uno sguardo sulla vita quotidiana di chi abituava a queste abitazioni di fortuna.

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? Domande chiave Come sono stati costruiti questi rifugi con materiali poveri?. Chi erano i braccianti che abitavano queste strutture tra i canali?. Dove si trovano esattamente gli ultimi due esemplari sopravvissuti?. Come si può prenotare il percorso per il 23 maggio?.? In Breve Sabato 23 maggio 2026 ritrovo ore 15:45 presso parcheggio Casone Ramei. Costi 12 euro, 10 per tesserati e 6 per bambini sotto i 12 anni. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 3716890812. Abitazioni storiche risalenti al Cinquecento e Seicento costruite con argilla e canne. Sabato 23 maggio 2026, l’associazione Padovanità organizza un percorso storico tra i casoni di Piove per riscoprire le radici della Saccisica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viaggio nel tempo a Piove: visita agli ultimi casoni storici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jovanotti - So solo che la vita (Testo/Lyrics) Sullo stesso argomento Viaggio nel tempo tra i tesori storici della PugliaLa Puglia è una terra che narra millenni di storia attraverso i suoi paesaggi varietali, dove l’impronta di antiche civiltà si fonde armoniosamente... Leggi anche: Alla scoperta dei Casoni di Piove tra storia e tradizione Un viaggio, in compagnia di storici e storiche, a partire da 9 grandi opere per esplorare il '900. Alla scoperta del nuovo podcast di @editorilaterza Romanzi nel tempo: come la letteratura racconta la Storia (tra gli ospiti anche Alessandro Barbero) x.com Viaggio nel tempo finanziario reddit Arceto: Viaggio nel Tempo alla scoperta del borgo tra storia, leggenda e saporiEsistono luoghi che attraversiamo ogni giorno senza sospettare la ricchezza delle storie che custodiscono tra le loro mura. Con l’obiettivo di accendere i riflettori su questo tesoro nascosto, la Parr ... sassuolo2000.it Titanic a Milano: arriva la realtà virtuale allo Spazio Bergognone 26 con un viaggio nel tempoA Milano il tempo sembra davvero riavvolgersi. Dal 14 maggio 2026, lo Spazio Bergognone 26 si trasforma in una porta aperta sul passato con Titanic: un ... funweek.it