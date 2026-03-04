Viaggio nel tempo tra i tesori storici della Puglia

La Puglia si presenta come una regione ricca di tesori storici, con paesaggi che spaziano tra antiche rovine, castelli e chiese risalenti a vari periodi. Sono presenti siti archeologici che testimoniano insediamenti preistorici e civiltà antiche, mentre le città conservano strutture medievali e barocche. La regione ospita musei e monumenti che raccontano un passato variegato, visibile in ogni angolo del territorio.

La Puglia è una terra che narra millenni di storia attraverso i suoi paesaggi varietali, dove l'impronta di antiche civiltà si fonde armoniosamente con la natura mediterranea. Visitare questa regione significa percorrere un itinerario che tocca epoche diverse, dai misteri della civiltà magno-greca alla maestosità del barocco, passando per l'enigmatico medioevo federiciano. Un viaggio storico in questa Regione non può che partire dal riconoscimento del suo immenso patrimonio universale. I siti Unesco Puglia rappresentano l'eccellenza della conservazione e dell'identità locale, a cominciare da Castel del Monte, il castello ottagonale fatto costruire da Federico II di Svevia nel XIII secolo.