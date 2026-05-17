Alla scoperta dei Casoni di Piove tra storia e tradizione

Sabato 23 maggio 2026, si terrà un evento dedicato ai Casoni di Piove, un luogo noto per la sua storia e le tradizioni locali. Si tratta di un sito situato nella zona della Saccisica, che mantiene intatte le caratteristiche di un tempo. L’iniziativa offre l’opportunità di conoscere da vicino questa area e apprezzarne le peculiarità. Il programma prevede una visita guidata che permetterà di scoprire le caratteristiche architettoniche e le storie legate a questo luogo.

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