Alla scoperta dei Casoni di Piove tra storia e tradizione
Sabato 23 maggio 2026, si terrà un evento dedicato ai Casoni di Piove, un luogo noto per la sua storia e le tradizioni locali. Si tratta di un sito situato nella zona della Saccisica, che mantiene intatte le caratteristiche di un tempo. L’iniziativa offre l’opportunità di conoscere da vicino questa area e apprezzarne le peculiarità. Il programma prevede una visita guidata che permetterà di scoprire le caratteristiche architettoniche e le storie legate a questo luogo.
Sabato 23 Maggio 2026. Padovanità vi porta a scoprire un luogo ameno, pieno di fascino e storia: i casoni piovesi, luogo incantevole della Saccisica. Assume grande importanza, dal punto di vista storico ed architettonico, la tipologia abitativa del casone, che si diffonde tra il Cinquecento ed il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: I Casoni di Piove di Sacco: alla scoperta delle tradizioni venete
Tra storia, leggenda e natura. Viaggio alla scoperta dei tesoriTorna la grande bellezza fra storia, leggenda e spazi verdi firmata Fai, il 20 e 21 marzo la Brianza Est apre le porte dei propri tesori per le...