Niente costituzione contro l' ex sindaco Antonino | la Corte dei conti chiede chiarimenti al Comune

La Corte dei conti ha richiesto chiarimenti al Comune riguardo al piano finanziario di riequilibrio pluriennale. Il sindaco ha confermato che il procedimento procede senza ostacoli, e che non ci sono costituzioni contro l'ex sindaco. La comunicazione ufficiale arriva mentre si sta portando avanti il confronto tra le parti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente.

Mentre procede positivamente, secondo quanto riferisce il sindaco Giuseppe Marchionna, il confronto sulla Corte dei conti rispetto al piano finanziario di riequilibrio pluriennale, i giudici contabili hanno espresso dubbi sulla mancata costituzione, da parte del Comune di Brindisi, contro l’omologa del piano di sovraindebitamento di Giovanni Antonino. Rispetto alle criticità sollevate, proprio in queste ore, secondo i pochissimi dettagli che trapelano da palazzo di città, il Comune starebbe preparando per l’invio (che dovrebbe avvenire all’inizio della prossima settimana) le proprie controdeduzioni. Il risarcimento da pagare a rate La...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Niente costituzione contro l'ex sindaco Antonino: la Corte dei conti chiede chiarimenti al Comune Notizie correlate Leggi anche: La Corte dei Conti chiede chiarimenti sul Riequilibrio e si riaccende lo scontro Basile-Scurria Amsef, la Corte dei conti si esprime. Il sindaco: "Ha dato ragione al Comune sulla vendita"“La relazione di ‘controllo’ tra Ferrara Tua e Amsef potrebbe comportare una compressione del principio di concorrenza . Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Niente armi a Netanyahu. L'appello a Macrì, presidente di Leonardo; Costituzione: botta e risposta tra Lega e Comunità islamica, interviene Rifondazione; Perché la nuova legge elettorale che vorrebbe Giorgia Meloni sa di Ventennio - Left; Niente raduno all’ex Caproni: bloccato l’evento di Forza Nuova del 25 Aprile. A scuola si insegna la Costituzione. La Costituzione è antifascista. Dare il buon esempio è sempre necessario. E non c'è niente di sbagliato in questo e nemmeno di politico: sono le fondamenta della nostra Italia, figlia di quella Storia con la s maiuscola, che le - facebook.com facebook