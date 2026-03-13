L’Alta Corte disciplinare? Un giudice ‘speciale’ in diretto contrasto con la Costituzione

Da ilfattoquotidiano.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Alta Corte disciplinare è una nuova istituzione prevista dalla proposta di riforma costituzionale sottoposta a referendum, destinata a sostituire il Csm nella funzione di giudice disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti. La sua creazione ha suscitato discussioni pubbliche e critiche, poiché si configura come un giudice “speciale” con competenze che si sovrappongono a quelle di altre autorità giudiziarie.

Come è noto, la proposta di riforma costituzionale sottoposta a referendum prevede l’introduzione dell’ Alta Corte disciplinare, chiamata a svolgere, al posto del Csm, la “giurisdizione disciplinare” nei confronti dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti. Essa dovrebbe essere composta da quindici giudici, dei quali tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; altri tre, in possesso dei medesimi requisiti, estratti a sorte da un elenco votato dal Parlamento in seduta comune; nove (sei magistrati giudicanti e tre requirenti) estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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