Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 5 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso nella regione, fornendo informazioni utili per gli automobilisti e i pendolari. La redazione continua a monitorare la situazione e a trasmettere gli aggiornamenti più recenti sulla mobilità locale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna a causa di un incidente si sono formate code tra le uscite Roma Fiumicino e Aurelia poi file ma per traffico tra Cassia Veientana e Salaria a seguire attratti dalla Bufalotta alla rustica è ancora rallentamenti tra Tuscolana e Appia in carreggiata esterna si rallenta sempre per traffico tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare poi tratti dalla Pontina a la diramazione Roma sud è proprio sulla diramazione Roma Sud file tra Torrenova e il raccordo anulare in ingresso a Roma.