Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 17 | 25

Oggi alle 17:25, il servizio di Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione, che si rivolge agli utenti della rete stradale, fornisce informazioni in tempo reale su eventuali disagi o modifiche alla circolazione. La redazione di Astral ha trasmesso queste notizie per aggiornare chi si sposta in città e provincia, garantendo un flusso di dati utili per la pianificazione dei percorsi quotidiani.

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Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnala un incidente sull'autostrada Roma Fiumicino traffico rallentato con code tra l'aeroporto e Parco Leonardo in direzione del raccordo anulare code anche su via dell'aeroporto di Fiumicino tra Viale lago di Traiano e via Monte cadria verso Ostia ci spostiamo sulla diramazione Roma Sud code all'altezza del raccordo in direzione dello stesso sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra svincolo Roma Fiumicino e Ostiense con ulteriori code trapuntine Tuscolana in interna code tra Cassia bis e. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 17:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 18:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo le code sulla complanare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A12 Roma Tarquinia segnalato un... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it