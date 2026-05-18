Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 17 | 25
Oggi alle 17:25, il servizio di Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione, che si rivolge agli utenti della rete stradale, fornisce informazioni in tempo reale su eventuali disagi o modifiche alla circolazione. La redazione di Astral ha trasmesso queste notizie per aggiornare chi si sposta in città e provincia, garantendo un flusso di dati utili per la pianificazione dei percorsi quotidiani.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnala un incidente sull'autostrada Roma Fiumicino traffico rallentato con code tra l'aeroporto e Parco Leonardo in direzione del raccordo anulare code anche su via dell'aeroporto di Fiumicino tra Viale lago di Traiano e via Monte cadria verso Ostia ci spostiamo sulla diramazione Roma Sud code all'altezza del raccordo in direzione dello stesso sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra svincolo Roma Fiumicino e Ostiense con ulteriori code trapuntine Tuscolana in interna code tra Cassia bis e. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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