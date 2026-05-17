Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 18 | 25

Alle 18:25 del 17 maggio 2026, il servizio di infomobilità di Astral ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione di Astral ha comunicato le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico, con informazioni in tempo reale su eventuali incidenti, lavori in corso o deviazioni. Questo tipo di aggiornamenti viene diffuso regolarmente per informare gli utenti sulla situazione delle strade e facilitare la pianificazione degli spostamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo le code sulla complanare della 91 Roma Fiumicino da Ponte Galeria per un incidente all'altezza del Bivio per Raccordo Anulare verso quest'ultimo un altro incidente su via dell'Aeroporto creato da via Trincea delle Frasche a via Portuense in direzione Fiumicino andiamo sul raccordo anulare per traffico in carreggiata interna si rallenta dalla diramazione Roma Sud all'ardeatina in carreggiata esterna dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud si rallenta anche sulla diramazione Roma nord da Settebagni a raccordo anulare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 18:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A12 Roma Tarquinia segnalato un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e per ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Apriamo un incidente sul... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Apriamo un incidente sul Raccordo ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it