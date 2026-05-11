Erba molto alta e fondo disconnesso Il marciapiede di via Di Vittorio versa nel degrado assoluto

Un cittadino del quartiere della Baraccola segnala una situazione di degrado nel quartiere, con erba molto alta e un fondo disconnesso. Inoltre, il marciapiede di via Di Vittorio si trova in condizioni di totale abbandono. La richiesta di intervento arriva da un residente che evidenzia come il problema sia percepito come insostenibile da lui e da altri abitanti della zona. La questione riguarda principalmente lo stato del verde pubblico e la sicurezza delle aree pedonali.

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