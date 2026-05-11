Erba molto alta e fondo disconnesso Il marciapiede di via Di Vittorio versa nel degrado assoluto
Un cittadino del quartiere della Baraccola segnala una situazione di degrado nel quartiere, con erba molto alta e un fondo disconnesso. Inoltre, il marciapiede di via Di Vittorio si trova in condizioni di totale abbandono. La richiesta di intervento arriva da un residente che evidenzia come il problema sia percepito come insostenibile da lui e da altri abitanti della zona. La questione riguarda principalmente lo stato del verde pubblico e la sicurezza delle aree pedonali.
ANCONA - Tra i problemi della città di Ancona vi è di sicuro quello del verde. Anche il quartiere della Baraccola chiede oggi aiuto, attraverso Nando, un cittadino che segnala una situazione a suo modo di vedere diventata insostenibile per lui e molti altri.L'erba è ovunque«Buongiorno. Questi.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Sentiero della bonifica...molto bello però purtroppo un po' trascurato, con tratti di erba molto alta facebook
Milano sceglie lo sfalcio ridotto: l’erba alta in 111 aree verdi non è incuria, ma tutela della #biodiversità (+60% fiori, +30% insetti). Meno calore e più natura, anche se resta il tema forasacchi. Il disordine che protegge il futuro. #Milano #Sostenibilità x.com
Ho trovato un pianeta dove l'erba brilla di notte—e le luci si muovono anche! Il miglior gioco rilassante per me reddit
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