Agrigento al bivio di maggio | la febbre delle liste tra corsa contro il tempo e grandi elettori

A pochi giorni dall’apertura ufficiale delle liste, Agrigento si appresta a vivere un momento decisivo per le prossime amministrative. I candidati sindaco e i loro sostenitori stanno definendo le alleanze e scegliendo i rappresentanti da inserire nelle liste elettorali, tra corsa contro il tempo e grandi elettori. La situazione resta in evoluzione, con le decisioni che si susseguono in vista delle scadenze imminenti.

“Certo, certissimo. anzi probabile” era il titolo di un film del 1969 con Claudia Cardinale e che oggi si potrebbe usare per fare il punto sulla situazione attuale delle liste elettorali dei consiglieri comunali che sosterranno la candidatura degli aspiranti sindaco di Agrigento. A prescindere dalle ostentazioni (a microfoni rigorosamente spenti!) di qualche leader politico, molte di queste liste - se non quasi tutte - sono ancora in corso di formazione o di completamento. Anche in questo caso conferme ufficiali non ce ne sono, anzi si va avanti in sdegnate smentite. Ma nella realtà ci sono diversi leader politici o semplici collaboratori, impegnati a cercare di spingere rappresentanti delle professioni o della società civile a candidarsi nella propria lista. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

