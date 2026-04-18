Dal 20 aprile 2026, via Orazio a Qualiano sarà interessata da modifiche alla viabilità. L’ordinanza numero 28 del Comune introduce il senso unico e cambia la disposizione dei parcheggi nella I Traversa di questa strada. Queste misure riguardano direttamente la circolazione e la gestione del traffico locale, con l’obiettivo di regolare meglio il flusso veicolare nella zona.

L’ordinanza numero 28 del Comune di Qualiano ridisegna traffico e parcheggi nella I Traversa di via Orazio. Perché cambia la circolazione: area riqualificata e sicurezza stradale. A Qualiano cambia la viabilità nella zona di via Orazio. Con l’ordinanza numero 28 del 14 aprile 2026, il Comando di Polizia Municipale ha introdotto nuove regole per la circolazione stradale, in vista dell’apertura di un’area pubblica riqualificata. Il provvedimento nasce dalla necessità di migliorare il traffico e la sicurezza nelle strade limitrofe alla nuova area attrezzata, recentemente oggetto di lavori di riqualificazione e rifacimento della viabilità. Dopo sopralluoghi tecnici, è stata ritenuta necessaria una rimodulazione dei sensi di marcia per rendere più fluido il traffico veicolare.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, nuova viabilità in via Orazio: senso unico e modifiche alla circolazione dal 20 aprile 2026

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