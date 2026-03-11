Nuova viabilità in via Mascagni Senso unico

Da ieri, via Mascagni a Ponsacco è diventata a senso unico nel quadro di una modifica alla viabilità decisa dall’amministrazione comunale. La nuova disposizione riguarda l’intera zona e mira a migliorare la sicurezza stradale. La modifica interessa il traffico nel quadrante di via Pietro Mascagni, coinvolgendo residenti e automobilisti che transitano in questa area.

PONSACCO Da ieri è cambiata la circolazione nel quadrante di via Pietro Mascagni a Ponsacco. La modifica è stata decisa dall’amministrazione comunale per cercare di garantire maggiore sicurezza nella viabilità dell’intera zona. "E’ stato istituito il senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Valdera C e via Achille Chiavaccini – si legge in una nota del Comune di Ponsacco – Questa decisione nasce da una precisa necessità tecnica di garantire una maggiore sicurezza stradale, considerando che le caratteristiche della strada presentano tratti a sezione ridotta e intersezioni ravvicinate che rendono spesso difficoltoso lo scambio tra i veicoli, specialmente in presenza di auto in sosta". 🔗 Leggi su Lanazione.it

