Cena e asta all’Ala d’Oro Il ricavato a Demetra

Una cena con asta di beneficenza si è tenuta all’hotel ristorante Ala d’Oro di Lugo, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’associazione Demetra donne in aiuto. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti che hanno offerto donazioni e offerte durante la serata. Il ricavato finale sarà devoluto all’organizzazione per sostenere le sue attività.

Tanta generosità per la cena con asta di beneficenza a favore dell’associazione Demetra donne in aiuto, che si è svolta all’hotel ristorante Ala d’Oro di Lugo. Organizzata da Confcommercio Lugo e Ascom Servizi Imprese Società Cooperativa per dare sostegno all’attività di protezione diretta alle donne vittime di violenza svolta dall’associazione, la serata ha permesso di raccogliere fondi attraverso la vendita di 18 opere donate da 15 artisti locali. Parte del ricavato della cena e l’intero incasso dell’asta benefica sono stati devoluti all’attività svolta da Demetra. "Questa iniziativa nasce dall’incontro di due sensibilità che sentiamo profondamente nostre – ha ricordato il presidente di Confcommercio Lugo, Fausto Mazzotti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cena e asta all’Ala d’Oro. Il ricavato a Demetra Articoli correlati Cena a rifiuti zero al ’Casini’. Una serata dedicata al riuso. Il ricavato ai frati di GaggiolaL’associazione Altroconsumo ha promosso una serata dedicata alla consapevolezza, al riuso del cibo e alla solidarietà, ospitata all’istituto... Cena di beneficenza dello Juventus official fan club Fossacesia con Angelo Di Livio, il ricavato a Progetto NoemiUna cena di beneficenza e una festa per il 35° anniversario dello Juventus official fan club “Gaetano Scirea”. Una raccolta di contenuti su Cena e asta all'Ala d'Oro Il ricavato a... Temi più discussi: Cena e asta all’Ala d’Oro. Il ricavato a Demetra; Lugo. Cena con asta di beneficenza per Demetra: grande partecipazione all’Ala d’Oro; La tradizionale Cena di San Giuseppe. Parli chi vuoleee; Cena con la fidanzata, la saluta e va a comprare le sigarette in scooter: poi lo schianto fatale. Loris Conca muore a 44 anni. Lugo. Cena con asta di beneficenza per Demetra: grande partecipazione all’Ala d’OroGrande partecipazione e forte spirito di solidarietà all’Hotel Ristorante Ala d’Oro di Lugo, dove si è svolta la Cena con asta di beneficenza promossa ... ravennanotizie.it Cena e asta per il Datini. I Giovani Commercialisti a sostegno della scuolaLa tradizionale cena degli auguri utilizzata per mobilitarsi a favore dell’istituto È un patrimonio della città. Sono intervenuti anche alcuni ex alunni . L’Unione dei giovani dottori commercialisti ... lanazione.it L'evento consisteva in una cena e in un'asta benefica - facebook.com facebook Cena di gala No, molto meglio il fast food dietro l'angolo. Così l'attore di "Sinners - I Peccatori" ha deciso di portarsi dietro la statuetta per un panino e patatine fritte x.com