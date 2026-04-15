Il Comune indice un’asta per gli oggetti smarriti | il ricavato sosterrà progetti di inclusione e occupazione

Il Comune di Bergamo ha avviato un’asta pubblica dedicata agli oggetti smarriti e non reclamati presenti sul suo territorio. Questa iniziativa permette di mettere all’asta beni che prima restavano inutilizzati, con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a sostenere progetti di inclusione sociale e inserimento lavorativo per persone in difficoltà. È la prima volta che la città utilizza questa modalità per valorizzare gli oggetti smarriti.

Bergamo. Per la prima volta in città gli oggetti smarriti e non reclamati diventano una risorsa per la comunità: il Comune promuove infatti un’ asta pubblica con finalità sociale, i cui proventi andranno a sostenere un progetto di inclusione e inserimento lavorativo a favore di persone svantaggiate. Le aste si terranno nei giorni di martedì 21 e giovedì 23 aprile, a partire dalle ore 14.30, presso il magazzino comunale di via delle Canovine 21, e saranno gestite dall’ Istituto Vendite Giudiziarie V.G.C. S.r.l., concessionaria ministeriale. Si tratta del primo esito concreto del progetto “LOST – Laboratorio Oggetti Smarriti”, proposto dalla Cooperativa Il Barone Rosso soc.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Il Comune indice un’asta per gli oggetti smarriti: il ricavato sosterrà progetti di inclusione e occupazioneIl 21 e il 23 aprile alle 14:30 al magazzino comunale in via delle Canovine: all'asta gli oggetti non reclamati: dalle biciclette agli orologi fino alle valigie e i gioielli in oro. Tra gli oggetti an ... bergamonews.it

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