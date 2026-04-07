Moralismo il vizio peggiore della politica L’opinione di Merlo

In passato, un esponente politico di rilievo aveva avvertito i giovani democristiani durante corsi di formazione sui rischi del moralismo in politica. Questa frase, spesso ricordata tra gli addetti ai lavori, mette in luce come il moralismo sia considerato un difetto grave nel mondo della politica. La discussione su questo tema si inserisce in un dibattito più ampio che riguarda l’etica e i comportamenti degli attori pubblici.

Lo diceva Franco Marini a noi giovani democristiani nei vari corsi di formazione in tempi non sospetti. Ovvero, nella politica il vizio peggiore è quello del moralismo. Ancora di più del trasformismo e dell’opportunismo. Cioè parlo di tutti coloro che cavalcano il moralismo come arma politica fatale e decisiva per eliminare o, peggio ancora, sfregiare l’avversarionemico. Certo, la storica definizione che riassume questo vizio e questa deriva l’aveva già evidenziato con parole di rara efficacia e chiarezza il leader socialista Pietro Nenni, “c’è sempre un puro più puro che ti epura”. Un vizio, questo, che ha visto storicamente un singolare incrocio tra la tradizione comunista e settori consistenti della stessa cultura cattolica. 🔗 Leggi su Formiche.net

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