Nel 1903, i fratelli Wright riuscirono a far volare per la prima volta un aeroplano motorizzato. Quell'evento segnò un passo importante nella storia dell'aviazione, aprendo la strada a sviluppi successivi. Prima di quell’anno, non esisteva alcuna macchina capace di sollevarsi da terra sotto il controllo di un essere umano. La loro invenzione rappresentò una svolta che avrebbe cambiato il modo di viaggiare e comunicare.

Quando, nel 1903, i fratelli Wright dettero vita al primo volo di una macchina alata, non avrebbero mai potuto immaginare l’impatto che quella rivoluzionaria invenzione avrebbe avuto sul corso della storia: l’aviazione, nata come un sogno audace dell’ingegno umano, avrebbe impresso un’accelerazione senza precedenti al progresso tecnologico e cambiato profondamente il modo di concepire e condurre la guerra. Con l’aereo, infatti, l’uomo non solo iniziò a esplorare i cieli ma inaugurò anche una nuova dimensione dei conflitti, il dominio dell’aria. GIULIO GAVOTTI. Il primo passo concreto verso questa trasformazione epocale fu compiuto da un italiano, Giulio Gavotti, figura poco conosciuta al grande pubblico ma di enorme rilevanza storica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vi racconto il primo bombardamento aereo della storia. Scrive Vecchiarino

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