Vespucci-Colombo giovedì 5 marzo nuovo incontro con il gruppo di lettura

Il gruppo di lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci – Colombo si riunisce di nuovo giovedì 5 marzo per il suo incontro mensile, coordinato da Francesca Cordì. La sessione si svolge come di consueto, con i partecipanti che si riuniscono per discutere dei libri in programma. L’appuntamento rappresenta una delle attività ricorrenti organizzate dalla biblioteca per promuovere la lettura tra i cittadini.

Proseguono gli incontri mensili del Gruppo di Lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci – Colombo, coordinato da Francesca Cordì. Giovedì 5 marzo alle 18, alla Biblioteca dell'Istituto Vespucci – Colombo di Piazza Vigo, appuntamento con il libro, selezionato dai componenti del gruppo, “Il commesso” dello scrittore Bernard Malamud. La storia è quella di Morris Bober, umile commerciante ebreo che nel cuore di Manhattan conduce una vita misera e consumata dagli anni, e di Frank Alpine, un ladruncolo di origini italiane, deciso a riscattarsi e diventare un uomo onesto e degno di stima, aiutando Morris al negozio. Tuttavia il giovane Frank non resisterebbe dietro al bancone, sempre più assediato dalla concorrenza, se non si innamorasse di Helen, la figlia di Morris. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Vespucci-Colombo, giovedì 29 gennaio nuovo incontro con il gruppo di lettura

Vespucci-Colombo, giovedì 29 gennaio incontro con Angelo Tonelli

Vespucci-Colombo, giovedì 5 marzo incontro con il musicologo Marco Lenzi