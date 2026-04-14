Vespucci-Colombo giovedì 16 aprile nuovo incontro con il gruppo di lettura

Il Gruppo di Lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci – Colombo si riunirà nuovamente giovedì 16 aprile alle 18, presso la biblioteca dell'Istituto. L'incontro rappresenta un momento di confronto tra i partecipanti, che si dedicano alla lettura e alla discussione di testi scelti. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire temi letterari in un ambiente informale e condiviso.

Proseguono gli incontri del Gruppo di Lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci – Colombo. Il prossimo appuntamento si svolgerà giovedì 16 aprile alle 18 nella biblioteca dell'Istituto. Il libro selezionato dai componenti del gruppo, coordinato da Francesca Cardì, è “La chiave a stella” di Primo.🔗 Leggi su Livornotoday.it Vespucci-Colombo, giovedì 5 marzo nuovo incontro con il gruppo di letturaProseguono gli incontri mensili del Gruppo di Lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci – Colombo, coordinato da Francesca Cordì. Vespucci-Colombo, giovedì 29 gennaio nuovo incontro con il gruppo di letturaRiprendono gli incontri del Gruppo di Lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci-Colombo. Il progetto coinvolge attivamente gli istituti scolastici Vespucci, Colombo e Cecioni di Livorno e Pacinotti di Piombino, che parteciperanno ai cinque diversi “viaggi” previsti dal programma. - facebook.com facebook