Un nuovo capitolo del famoso film comico di fantascienza sta per arrivare nelle sale cinematografiche. Il sequel, intitolato “Spaceballs: The New One”, riprenderà lo stile e l’umorismo del film originale del 1987, scritto e diretto dal regista di 99 anni. La pellicola del 1987, che ha avuto grande successo al botteghino, è stata anche interpretata dallo stesso regista. Ora si attende il ritorno di questa saga sulla scena cinematografica.

Nel 1987, anno di uscita nelle sale, “Balle spaziali” co-scritto, prodotto, interpretato e diretto da Mel Brooks ha conquistato il boxoffice. La parodia del più famoso “Star Wars – Guerre stellari” è diventato un vero e proprio cult. Brooks nella pellicola ricopriva un doppio ruolo: il presidente Scrocco e il maestro Yogurt, riferimento a Yoda. A 99 anni lo stesso Brooks (ne compirà 100 il prossimo 28 giugno) ha annunciato ufficialmente il sequel del celebre film, durante il CinemaCon di Las Vegas, la più grande e importante fiera professionale dedicata all’industria cinematografica mondiale, presentandone il primo trailer. Il nuovo capitolo si intitolerà “Spaceballs: The New One ” e, secondo lo stesso attore e regista, sarà “esattamente come il vecchio, ma più nuovo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il sequel del film cult ‘Balle spaziali’ pronto a tornare al cinema. ‘Spaceballs: The New One’ è come il vecchio, ma più nuovo”: parola del 99enne Mel Brooks

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Space Balls: The New One arriverà ad Aprile 2027. x.com

"Spaceballs: The New One" dal 23 aprile 2027 al cinema. "Spaceballs: The New One" in theaters April 23, 2027. #spaceballs #melbrooks #starwars #guerrestellari #movie #cinema #spaceballsthenewone facebook