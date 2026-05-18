Vertenza Luogosano | la mobilitazione dei lavoratori costringe il confronto al Ministero
I lavoratori dello stabilimento di Luogosano hanno promosso una mobilitazione che ha portato a un incontro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Alla riunione erano presenti i dirigenti della Fonderia Pisano, che gestisce lo stabilimento, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e i funzionari ministeriali. L’incontro si è svolto con l’obiettivo di affrontare le questioni legate alla vertenza in corso.
Si è svolto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’incontro alla presenza dei dirigenti della Fonderia Pisano, proprietaria dello stabilimento di Luogosano, delle Organizzazioni Sindacali e dei rappresentanti del Ministero.Focus sullo stabilimento di Salerno e la svolta per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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