Dopo aver bloccato l’ingresso dello stabilimento, 121 lavoratori sono in presidio permanente davanti ai cancelli della fabbrica. Con un comunicato, chiedono al Ministero di essere convocati immediatamente per ricevere chiarimenti sul loro futuro lavorativo. La mobilitazione prosegue senza variazioni da parte dei lavoratori.

A fine maggio scadrà la cassa integrazione straordinaria. Intanto, dopo il fallimento dell'ultima trattativa, tutto tace. L'allarme dei sindacati: "Il territorio rischia di perdere un insediamento industriale storico e strategico" Riuniti in presidio permanente davanti allo stabilimento, per continuare a chiedere chiarezza sul loro futuro. Non si ferma la mobilitazione dei 121 lavoratori dell'Ac Boilers di Gioia del Colle, che a maggio percepiranno l'ultimo mese di cassa integrazione. Già nei giorni scorsi, i lavoratori avevano diffuso una lettera-appello per riportare l'attenzione sulla loro situazione, evidenziando come sulla vertenza fosse "calato il silenzio". 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Presidio ai cancelli della Ac Boilers, la mobilitazione dei 121 lavoratori: "Il Ministero ci convochi subito"

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