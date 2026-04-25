Morciano per Tutti | presentata la lista civica del candidato sindaco Pierluigi Autunno
"Morciano di Tutti". Si chiama così la lista civica presentata questa mattina che correrà per le prossime elezioni comunali. Al timone, come candidato sindaco, l’avvocato Pierluigi Autunno che spiega: “In queste settimane, incontrando tante persone, è nata una cosa semplice ma importante: la.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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