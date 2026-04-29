Verso le elezioni Lista Civica ' Io Voto' | presentati i 16 candidati e il programma

A pochi giorni dalle elezioni, è stata depositata la lista dei candidati della Lista Civica Io Voto, composta da nove donne e sette uomini. La lista include anche le firme dei sottoscrittori e il programma elettorale. La lista sostiene la candidatura di Walter Cavalieri Foschini nelle amministrative di Comacchio, che si terranno il 24 e 25 maggio.

È stata depositate la lista dei candidati (9 donne e 7 uomini) con le firme dei sottoscrittori e il programma della Lista Civica Io Voto, che sosterrà Walter Cavalieri Foschini alle amministrative di Comacchio il 24 e 25 maggio.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayI candidatiAlberto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Salerno, nuova lista civica in campo per le elezioni: programma e candidati svelati il 14 febbraio.Salerno si prepara ad un nuovo protagonista nella corsa alla carica di sindaco: la lista civica “Salerno Migliore”, che svelerà i suoi candidati e il... Presentati i candidati della lista civica Cervia Fare Comune, a sostegno di Mirko BoschettiLa lista civica Cervia Fare Comune intende ringraziare i 322 cittadini cervesi che, in una sola settimana, grazie anche all'impegno dei candidati... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elezioni comunali, la lista civica Froli per Fauglia si presenta alla cittadinanza: esperienza e volti nuovi; Elezioni comunali, candidati sindaci e liste dei 12 paesi della provincia di Alessandria al voto; San Giusto verso il voto: Giosi Boggio presenta la sua lista civica per le elezioni di maggio; Elezioni Comune Venezia: conosciamo la lista la civica Claudio Vernier - Città Vive. San Giusto verso il voto: Giosi Boggio presenta la sua lista civica per le elezioni di maggioIl conto alla rovescia è iniziato. A San Giusto Canavese si entra nel vivo della campagna elettorale in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio 2026, e tra le liste in campo c’è quella della sin ... giornalelavoce.it Verso le elezioni di Vignola. Nasce la lista ’Progetto Civico’: Sosterremo la MuratoriÈ stata presentata ieri a Modena una lista civica che sosterrà l’attuale sindaca di Vignola, Emilia Muratori, alla prossima competizione elettorale. Si tratta lista ‘Progetto Civico Vignola’. La ... ilrestodelcarlino.it Approvata la proposta di legge di Silvio Magliano della (Lista Civica Cirio Presidente - facebook.com facebook