Come sta cambiando la mappa dell' estrema destra di Firenze

A Firenze, l’estrema destra si presenta attraverso simboli, rituali e punti di aggregazione ben definiti. La presenza di gruppi e associazioni si manifesta in incontri e manifestazioni pubbliche, mentre alcuni luoghi sono frequentati regolarmente da figure vicine a questa galassia politica. La mappa delle attività e degli spazi associati riflette un quadro in evoluzione, che coinvolge vari attori e dimensioni della scena locale.

La galassia dell’estrema destra a Firenze è carica di simbolismi, attività rituali e luoghi di ritrovo. Ma va oltre le sedi conosciute, quelle “ufficiali”. Perché ci sono i più svariati interessi, attrattivi, e talvolta all’apparenza del tutto apolitici, come musica, editoria e sport, trekking. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

