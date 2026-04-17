Sospendere l’accordo di associazione Ue-Israele è la richiesta dei 5S al Consiglio Affari esteri Intanto a Milano è guerra Sala-Pd sul gemellaggio con Tel Aviv

I cinque stelle hanno chiesto al Consiglio Affari esteri di sospendere l’accordo di associazione tra l’Unione Europea e Israele. Nel frattempo, a Milano, si è acceso un confronto tra il sindaco e il Partito Democratico sulla decisione di mantenere il gemellaggio con Tel Aviv. L’Unione Europea finora si è limitata a scelte poco incisive nella crisi mediorientale, rimanendo in una posizione di minoranza rispetto a Israele e agli Stati Uniti.

L’Unione Europea prova, timidamente, a battere qualche colpo nella crisi mediorientale, nella quale, fino a oggi (Spagna a parte) non ha toccato palla, avendo avuto solo una posizione subalterna alle volontà di Israele e Stati Uniti. L’occasione è la riunione della “ Global Alliance per l’attuazione della soluzione a due Stati ” fissata per lunedì a Bruxelles la, alla quale prenderanno posto i ministri degli Esteri di diversi Paesi europei e partner internazionali. A presiedere l’incontro dei 60 Paesi aderenti all’iniziativa internazionale nata a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2025, promossa principalmente da Francia...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Sospendere l’accordo di associazione Ue-Israele”, è la richiesta dei 5S al Consiglio Affari esteri. Intanto a Milano è guerra Sala-Pd sul gemellaggio con Tel Aviv Notizie correlate Guerra anche in Libano, Verdi e Pd alla giunta: "È ora di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv"Applicare i criteri già approvati a ottobre, senza bisogno di presentare altri atti: così Beatrice Uguccioni, capogruppo del Pd in consiglio... Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv? Sala tira dritto: “Alleanza resta”. Contrari Pd e Verdi: “Il sindaco si nasconde”Niente interruzione al gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, la cooperazione tra le due città prosegue. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Meloni: Abbiamo deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele; Meloni: Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele. La lettera di Crosetto a Katz; Ue-Israele, il patto che divide di nuovo l’Europa; Il governo italiano sospende l’accordo di difesa con Israele. Sospendere l’accordo di associazione Ue-Israele, è la richiesta dei 5S al Consiglio Affari esteri. Intanto a Milano è guerra Sala-Pd sul gemellaggio con Tel AvivAnche a fronte di oltre un milione di firme raccolte in tutta Europa, M5s-The Left chiede a Kallas di discutere lunedì della sospensione dell’accordo di associazione con Israele. lanotiziagiornale.it Cosa vuol dire che l'Italia ha sospeso il rinnovo dell'accordo di difesa con Israele, in praticaIl governo ha annunciato la sospensione del rinnovo automatico che era previsto per ieri: ecco cosa sappiamo e cosa no. wired.it Il prossimo 21 aprile si riunirà in Lussemburgo il Consiglio Affari esteri. Nell’agenda provvisoria non c’è traccia di un dibattito sulla sospensione dell’accordo di associazione Ue-Israele. Chiediamo all'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la polit facebook Il prossimo 21 aprile si riunirà in Lussemburgo il Consiglio Affari esteri. Nell’agenda provvisoria non c’è traccia di un dibattito sulla sospensione dell’accordo di associazione Ue-Israele. Chiediamo all'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la polit x.com