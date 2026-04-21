Gemellaggio Milano-Tel Aviv è caos in consiglio comunale | Sala dà risposte da giunta di centrodestra
Nel corso del consiglio comunale, si è verificato un acceso confronto riguardo al gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Durante la seduta, un rappresentante ha commentato che le risposte fornite dall'amministrazione sono tipiche di una giunta di centrodestra. La discussione si è sviluppata con toni accesi e frazionamenti tra i gruppi presenti, creando un clima di confusione tra i partecipanti. La vicenda ha suscitato diverse reazioni tra i consiglieri e il pubblico presente in sala.
"Una risposta del genere non ce l'avrebbe data nemmeno una giunta di centrodestra": a dirlo è stata Francesca Cucchiara, consigliera comunale di Milano per Europa Verde riferendosi al sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha ieri mattina ha sottolineato "che accetterebbe di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, qualora il consiglio votasse un nuovo atto che richiede la sospensione, ma senza prevedere condizioni".🔗 Leggi su Fanpage.it
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Aggiornamenti e dibattiti
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la Repubblica. . Seduta interrotta e poi sospesa nel Consiglio comunale di Milano, dove la decisione di proseguire il gemellaggio con Tel Aviv ha acceso la contestazione di Europa Verde e degli attivisti Pro Pal. I consiglieri ambientalisti hanno occupato il cent - facebook.com facebook
Sul gemellaggio con Tel Aviv è il caos in Consiglio comunale. Dopo che il sindaco Beppe Sala ha deciso di non accogliere la sospensione dei rapporti istituzionali tra Milano e la città israeliana, la discussione rientra in aula. E deflagra. x.com