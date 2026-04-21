Gemellaggio Milano-Tel Aviv è caos in consiglio comunale | Sala dà risposte da giunta di centrodestra

Nel corso del consiglio comunale, si è verificato un acceso confronto riguardo al gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Durante la seduta, un rappresentante ha commentato che le risposte fornite dall'amministrazione sono tipiche di una giunta di centrodestra. La discussione si è sviluppata con toni accesi e frazionamenti tra i gruppi presenti, creando un clima di confusione tra i partecipanti. La vicenda ha suscitato diverse reazioni tra i consiglieri e il pubblico presente in sala.