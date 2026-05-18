Veronica Zanette aperto un fascicolo per la morte in casa della 26enne | si indaga per omicidio e lesioni colpose
La Procura di Belluno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di una donna di 26 anni avvenuta nella sua abitazione ad Auronzo di Cadore. Le autorità indagano per stabilire eventuali responsabilità legate a lesioni o cause accidentali che avrebbero contribuito al decesso. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo elementi per chiarire le circostanze della tragedia. La salma è stata sottoposta a esame medico-legale.
AURONZO - La Procura della Repubblica di Belluno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, in relazione al decesso di Veronica Zanette, la 26enne di Auronzo di Cadore, morta a seguito di un malore sospetto venerdì mattina, mentre si trovava a Pelos, nella casa di un'amica presso cui era ospite. Il sostituto procuratore Marta Tollardo non ha ancora iscritto nessuno nel procedimento, che risulta a carico di ignoti. Ma ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane, per chiarire tutte le circostanze che hanno portato al decesso e per fare piena luce sulle cause della morte. Al momento i reati posti in evidenza e messi nero su... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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