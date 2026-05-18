Veronica Zanette aperto un fascicolo per la morte in casa della 26enne | si indaga per omicidio e lesioni colpose

La Procura di Belluno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di una donna di 26 anni avvenuta nella sua abitazione ad Auronzo di Cadore. Le autorità indagano per stabilire eventuali responsabilità legate a lesioni o cause accidentali che avrebbero contribuito al decesso. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo elementi per chiarire le circostanze della tragedia. La salma è stata sottoposta a esame medico-legale.

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