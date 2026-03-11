La Procura di Lodi ha aperto un’indagine contro ignoti per lesioni colpose in relazione alla morte di una bambina nel grembo della madre. La donna, che si trovava in gravidanza, ha subito complicazioni durante il parto, portando al decesso della neonata. L’evento ha causato grande shock e dolore alla famiglia, mentre le autorità procedono con le verifiche del caso.

Lodi, 11 marzo 2026 – Dalla felicità di arrivare al parto al dolore lancinante per la morte della nascitura. Indagini in corso, in Procura a Lodi, per il decesso di una bambina alla 41esima settimana di gravidanza. La famiglia, che per il parto si era affidata all’ ospedale Maggiore di Lodi, ha infatti denunciato l’accaduto alla polizia e chiesto siano svolti accertamenti e fatta eventualmente giustizia. Si sta occupando del caso la squadra mobile della Questura. I coniugi, lui romeno, lei moldava, si erano conosciuti a Tavazzano con Villavesco 5 anni fa. Lui lavora come piastrellista, lei impegnata con casa e il primo figlioletto di 3 anni. Secondo quanto appreso, la gravidanza sarebbe trascorsa senza complicazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bambina morta nel grembo della madre: la Procura apre un’inchiesta contro ignoti per lesioni colpose

Articoli correlati

Lividi sul corpo della bambina morta in casa a Bordighera, la procura apre un’inchiestaImperia, 9 febbraio 2026 – Aveva lividi sul corpo la bambina morta oggi nella sua casa di Morghe, località di Bordighera.

Leggi anche: Svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi, Procura apre fascicolo per omicidio contro ignoti

Una raccolta di contenuti su Bambina morta

Discussioni sull' argomento Bambina morta nel grembo della madre: la Procura apre un’inchiesta contro ignoti per lesioni colpose; Tragedia a Vibo Valentia: muore in ospedale una donna incinta, deceduto anche il bimbo che portava in grembo.

Bambina di 10 mesi schiacciata dal padre nel sonno: morta al policlinico Gemelli di RomaIl decesso al Policlinico Gemelli dove la piccola paziente era arrivata in condizioni critiche la mattina di domenica con un'eliambulanza del 118 da Rieti ... roma.corriere.it

Morta bimba di 10 mesi, soffocata involontariamente nel sonno dal papàLa piccola è giunta al de Lellis di Rieti in arresto cardiaco. Poi è stata trasferita in gravissime condizioni al Gemelli (ANSA) ... ansa.it

Morte del piccolo Domenico: a Farwest parla la mamma di Iside un’altra bambina morta al Monaldi per diverse infezioni prese in ospedale. Ci vediamo martedì 21,30 su Raitre #farwest facebook