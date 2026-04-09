Pennabilli RN morte cerebrale per il 12enne risucchiato dall' idromassaggio in hotel aperto fascicolo per omicidio colposo

A Pennabilli, un bambino di 12 anni è stato dichiarato morto cerebrale dopo essere stato risucchiato da un idromassaggio in un hotel. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e sta valutando le circostanze dell’incidente. La famiglia ha chiesto chiarimenti sulle condizioni di sicurezza della spa e sulle eventuali responsabilità. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire l’accaduto.

Dichiarata la morte cerebrale del 12enne risucchiato nella spa a Pennabilli: indagini per omicidio colposo e verifiche sui sistemi di sicurezza della vasca Il bambino di 12 anni risucchiato da un bocchettone di una vasca idromassaggio di un hotel di Pennabilli (Rimini) è stato dichiarato mort. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pennabilli (RN), morte cerebrale per il 12enne risucchiato dall'idromassaggio in hotel, aperto fascicolo per omicidio colposo Rimini, dichiarata la morte cerebrale del 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotelNon ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a... Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di PasquaNon ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a... Temi più discussi: Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di Pasqua; Intrappolato a 12 anni nella vasca idromassaggio dell’hotel di Pennabilli: è gravissimo. Via all’inchiesta; Drammatico incidente in piscina, 12enne in ospedale in condizioni disperate. Vasca sotto sequestro; Risucchiato dall’idromassaggio sotto gli occhi di genitori e zii: dodicenne di San Benedetto in fin di vita. Rimini, 12enne risucchiato da bocchettone di un idromassaggio: dichiarata la morte cerebraleÈ stata dichiarata la morte cerebrale del 12enne che era stato risucchiato da un bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli, nel Riminese, dove era in vacanza con la famiglia. adnkronos.com Morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio a PennabilliIl ragazzo era con i genitori nella struttura ricettiva nel riminese quando è avvenuto l'incidente. La procura ha aperto un fascicolo ... tg.la7.it Non ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a Pennabilli, nel Riminese, durante il giorno di Pasqua. Dopo giorni di ricovero in condizioni disperate all’ospedale Infermi d - facebook.com facebook E' stata dichiarata la morte cerebrale del dodicenne di San Benedetto del Tronto, rimasto incastrato col piede nella vasca idromassaggio a Pasqua, in un hotel di Pennabilli (Rimini). Era ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Infermi. Il fascicolo dell x.com